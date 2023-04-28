«Считаю, что радоваться тут нечему»: Тина Канделаки высказалась о Елене Блиновской

Стало известно, что телеведущая Тина Канделаки думает о деле Елены Блиновской.

После ареста Блиновской знаменитости стали высказывать свое отношение к обвинениям «королевы марафонов» в неуплате налогов в особо крупных размерах.

Тина Канделаки тоже не стала молчать после суда над Блиновской.

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