«Считаю, что радоваться тут нечему»: Тина Канделаки высказалась о Елене Блиновской

Стало известно, что телеведущая Тина Канделаки думает о деле Елены Блиновской.
После ареста Блиновской знаменитости стали высказывать свое отношение к обвинениям «королевы марафонов» в неуплате налогов в особо крупных размерах.
Тина Канделаки тоже не стала молчать после суда над Блиновской.
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«С одной стороны, Лена сама спровоцировала пристальные взгляды окружающих, постоянно демонстрируя роскошный образ жизни. Но с другой, прежде чем ненавидеть и упрекать кого-то, задумайтесь, что завтра вы можете оказаться в подобной ситуации. Елена – многодетная мать с маленьким ребенком на руках. Я считаю, что радоваться тут нечему», – сообщила Канделаки в своем микроблоге.
Напомним, ранее экс-помощник Блиновской и ее мужа не стал молчать после ареста главных инфоцыган России.