Стали известны подробности о состоянии здоровья Андрея Губина

Андрей Губин прославился в девяностые годы прошлого столетия. Музыкант известен молодежи того времени по таким хитам, как «Мальчик-бродяга», «Зима-холода» и «Лиза». Дела у исполнителя шли хорошо, но в какой-то момент он внезапно исчез со сцены.

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А не так давно стало известно, что Губин был вынужден завершить карьеру из-за плохого состояния здоровья. По словам артиста, он боится умереть, так как страдает от «грудной жабы» и левосторонней прозопалгии лица.

Врач-терапевт Елена Кудряшова рассказала, что «грудная жаба» в медицине называется стенокардией. И является довольно тяжелым заболеванием.

«Сама стенокардия — серьезное заболевание. Оно может быть причиной развития инфаркта. Пациент должен быть под контролем врачей. Если не запускать, то все будет хорошо. В противном случае возможен инфаркт», — рассказала врач.

А вот прозопалгия не так страшна, это просто боли в лице. Она доставляет определенные неудобства, но не относится к смертельным заболеваниям.

Источник: vnimanie.pro