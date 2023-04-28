«У нас будет прописка»: Клава Кока купила большую квартиру для всей своей семьи

Клава Кока. Фото: соцсети

Певица просто не верит, что смогла воплотить главную мечту в жизнь.

Исполнительница Клава Кока разместила в личном микроблоге сообщение о том, что она купила квартиру семье.

Артистка восхитилась собой. Так как теперь у семьи будет московская прописка.

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«Сегодня я купила большую квартиру своей семье. Принимаем поздравления! Для меня это было главной мечтой и целью по жизни, я просто не верю! У нас будет прописка», – отметила Клава Кока.

Теперь родственники Клавы из Екатеринбурга могут переехать в столицу.

Напомним, ранее Клава Кока рассказала, почему перестала дружить с Люсей Чеботиной.

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