Курбан Омаров продолжает дразнить подписчиков успехами свой девушки

Не так давно Курбан Омаров разместил в своем блоге пост о том, что его возлюбленная Валерия получила премию журнала FB «Женщина года». Девушка победила в номинации «Открытие года».

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Бизнесмен и раньше безмерно гордился своей красавицей, защищая Валерию от злых языков. А теперь тем более. Мужчина с гордостью выложил запись с памятного события в соцсети, но похвалы, как всегда, не дождался. Злые подписчики опять закидали Курбана не самыми приятными комментариями.

Хейтеры написали: «За что награда? Ничего против нее и вашей пары не имею… Но что это было? За то, что мужика себе нашла? Который стал популярен благодаря своей жене, от которой гулял?», «А что она открыла? Это было очень неожиданно. Говорит Лера. А сама снимает заранее, как объявляют победителя. Знала же заранее», «Я тоже своим детям часто пирожки жарю, где моя премия?»