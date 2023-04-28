«Могут посадить в тюрьму — это не круто»: Айза заступилась за Елену Блиновскую

Телеведущая Айза заговорила о «королеве марафонов» Елене Блиновской, которую обвиняют в неуплате налогов в особо крупных размерах.

Несмотря на то, что Айза не одобряет способ заработка Блиновской, она призывает не устраивать травлю инфоцыганке.

«Долг почти в миллиард рублей скопился не за один день. Почему раньше не проверяли? Было же нарушение закона. И да, я считаю, что радоваться тому, что человека могут посадить в тюрьму — это не круто», — заявила бывшая жена рэпера Гуфа.

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