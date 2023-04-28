«Могут посадить в тюрьму — это не круто»: Айза заступилась за Елену Блиновскую

Телеведущая Айза заговорила о «королеве марафонов» Елене Блиновской, которую обвиняют в неуплате налогов в особо крупных размерах.
Несмотря на то, что Айза не одобряет способ заработка Блиновской, она призывает не устраивать травлю инфоцыганке.
«Долг почти в миллиард рублей скопился не за один день. Почему раньше не проверяли? Было же нарушение закона. И да, я считаю, что радоваться тому, что человека могут посадить в тюрьму — это не круто», — заявила бывшая жена рэпера Гуфа.
Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«И завидовать ее сумкам — это низко. Для кого-то деньги, которые зарабатывает Елена, кажутся колоссальными, а для кого-то это мелкая пыль. Я все-таки не советую вам радоваться, ликовать и злорадствовать. Деньги Блиновской люди приносили сами. Она ни у кого не воровала эти деньги», — добавила Айза в личном микроблоге.
Напомним, ранее экс-помощник Блиновской и ее мужа не стал молчать после ареста главных инфоцыган России.