Следствие просит отправить Елену Блиновскую под домашний арест до 26 июня

В пятницу, 28 апреля, станет известна дальнейшая судьба блогера и бизнесвумен Елены Блиновской, которую обвиняют в неуплате налогов в особо крупных размерах.

Напомним, Елену Блиновскую задержали 27 апреля в Смоленской области при попытке выехать из России. Блиновская знала о проверках и пыталась скрыться. Однако на следующий день инфоцыганку ждал суд.

Знаменитая блогерша должна государству более 918 миллионов рублей.

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Елену Блиновскую привезли в Пресненский суд Москвы, где ей избирают меру пресечения. Следствие просит отправить «Королеву марафонов» под домашний арест до 26 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Пресненского суда Москвы.