«Благодарна ему за все»: Михальчик вступилась за Шульгина

Артистка и бывшая избранница музыкального продюсера Александра Шульгина — Юлия Михальчик — вступилось за своего наставника на шоу «Фабрика звезд».

После обвинений телеведущей Яны Чуриковой в грубом обращении Александра Шульгина со своими возлюбленными высказалась Юлия Михальчик. Певица утверждает, что продюсер помог построить ей музыкальную карьеру. А претензий у нее к бывшему возлюбленному нет.

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