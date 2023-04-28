«Благодарна ему за все»: Михальчик вступилась за Шульгина

Артистка и бывшая избранница музыкального продюсера Александра Шульгина — Юлия Михальчик — вступилось за своего наставника на шоу «Фабрика звезд».
После обвинений телеведущей Яны Чуриковой в грубом обращении Александра Шульгина со своими возлюбленными высказалась Юлия Михальчик. Певица утверждает, что продюсер помог построить ей музыкальную карьеру. А претензий у нее к бывшему возлюбленному нет.
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«Я благодарна ему за все! За огромное количество песен, за труд в отношении меня, за желание помочь и сделать меня лучше в профессиональном плане. Поэтому Александру Валерьевичу только слова благодарности. До сих пор пою его песни, и у него нет ко мне никаких претензий», — заявила Михальчик в беседе с starhit.ru.
Напомним, ранее Яна Чурикова осудила бывшего мужа певицы Валерии.