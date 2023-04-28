«Скорее всего в сентябре-октябре»: Влад Соколовский заговорил о свадьбе после откровений бывшей жены

Исполнитель Влад Соколовский решил сыграть свадьбу после трех лет совместной жизни с артисткой Ангелиной Сурковой.

У звездной пары есть годовалый сын Дэвид. При этом знаменитости официально не регистрировали свой союз.

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После новости бывшей жены Влада Сококловского о помолвке с клипмейкером Федором Белогаем артист сообщил о своих свадебных планах. Исполнительница Рита Дакота приняла кольцо и предложение выйти замуж. Вот и Влад Соколовский решил обручиться с возлюбленной в Италии.