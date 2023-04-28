«Скорее всего в сентябре-октябре»: Влад Соколовский заговорил о свадьбе после откровений бывшей жены

Влад Соколовский и Ангелина Суркова. Фото: соцсети 

Напомним, ранее певица Рита Дакота рассказала, что получила предложение руки и сердца от возлюбленного Федора Белогая.

Исполнитель Влад Соколовский решил сыграть свадьбу после трех лет совместной жизни с артисткой Ангелиной Сурковой.

У звездной пары есть годовалый сын Дэвид. При этом знаменитости официально не регистрировали свой союз.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

После новости бывшей жены Влада Сококловского о помолвке с клипмейкером Федором Белогаем артист сообщил о своих свадебных планах. Исполнительница Рита Дакота приняла кольцо и предложение выйти замуж. Вот и Влад Соколовский решил обручиться с возлюбленной в Италии.

«Мы подумываем о том, что хотим сделать свадьбу в Италии. Недавно это обсуждали. План пока такой. Он, конечно, может поменяться. Но нам нравится эта идея, и реализуем мы это скорее всего в сентябре-октябре», – заявил исполнитель в своем микроблоге.

Напомним, ранее первая жена Влада Соколовского призналась, что ей не нравилось быть мамой.

Читайте также