«Скорее всего в сентябре-октябре»: Влад Соколовский заговорил о свадьбе после откровений бывшей жены

Исполнитель Влад Соколовский решил сыграть свадьбу после трех лет совместной жизни с артисткой Ангелиной Сурковой.
У звездной пары есть годовалый сын Дэвид. При этом знаменитости официально не регистрировали свой союз.
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После новости бывшей жены Влада Сококловского о помолвке с клипмейкером Федором Белогаем артист сообщил о своих свадебных планах. Исполнительница Рита Дакота приняла кольцо и предложение выйти замуж. Вот и Влад Соколовский решил обручиться с возлюбленной в Италии.
«Мы подумываем о том, что хотим сделать свадьбу в Италии. Недавно это обсуждали. План пока такой. Он, конечно, может поменяться. Но нам нравится эта идея, и реализуем мы это скорее всего в сентябре-октябре», – заявил исполнитель в своем микроблоге.
Напомним, ранее первая жена Влада Соколовского призналась, что ей не нравилось быть мамой.