Боня о деле Блиновской: «Эти люди зарабатывают большие деньги, но при этом финансово безграмотные»

Того, что у налоговой возникнут вопросы именно к ней, звезда «Дома-2» не боится.

«Я прибегаю к услугам только высококвалифицированных специалистов, которые занимаются всеми моими входящими финансами. Мы делаем все в рамках закона. У меня проблем с налогами не было никогда, у меня есть бухгалтер, которая сдает все мои налоги, хотя я уже 11 лет живу не в России, и я налоговый резидент другой страны. Но я зарабатываю в России, и мне важно, чтобы все было в рамках закона», — подытожила Боня.

Напомним, 27 апреля «королеву марафонов» Елену Блиновскую задержали при попытке покинуть Россию и обвинили в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств на сумму свыше 918 миллионов рублей.