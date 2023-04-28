Боня о деле Блиновской: «Эти люди зарабатывают большие деньги, но при этом финансово безграмотные»

Популярный блогер и телеперсона Виктория Боня прокомментировала новость о задержании Елены Блиновской по делу о неуплате астрономической суммы налогов. Получилось довольно категорично.
«Первая мысль, когда ее задержали, — это очевидно. Сейчас много людей, которые зарабатывают большие деньги, но при этом они финансово безграмотные. Думаю, не только я, но и очень многие не понимают: если ты зарабатываешь такие большие деньги, зачем использовать какие-то схемы?» — цитирует Боню издание Super.ru.
На фоне скандала она рассказала и о своем бизнесе.
«Мне даже мысли бы не пришло начать дробить свои доходы на множество ИП, чтобы где-то сэкономить. Особенно непонятно, когда это делают девочки, которые открыто говорят, что много зарабатывают», — отметила Виктория.
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Того, что у налоговой возникнут вопросы именно к ней, звезда «Дома-2» не боится.
«Я прибегаю к услугам только высококвалифицированных специалистов, которые занимаются всеми моими входящими финансами. Мы делаем все в рамках закона. У меня проблем с налогами не было никогда, у меня есть бухгалтер, которая сдает все мои налоги, хотя я уже 11 лет живу не в России, и я налоговый резидент другой страны. Но я зарабатываю в России, и мне важно, чтобы все было в рамках закона», — подытожила Боня.
Напомним, 27 апреля «королеву марафонов» Елену Блиновскую задержали при попытке покинуть Россию и обвинили в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств на сумму свыше 918 миллионов рублей.