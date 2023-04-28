Будни принцессы: Кейт Миддлтон спустилась со скалы на веревке, как настоящий горный спасатель

А вы думали, быть принцессой – простая работа? Иногда приходится и на скалу забраться, как в боевике.

27 апреля принц Уильям и Кейт Миддлтон во время визита в Уэльс посетили службу горных спасателей. Представители британской королевской семьи поучаствовали в праздновании 60-летия организации и присоединились к учениям, включающим моделирование экстренных ситуаций.

В частности, Уильями и Кейт пришлось спустить со скалы на веревке, как настоящим спасателям. Надев каски и красные куртки, супружеская пара не только отважно справилась с задачей, но еще и улыбалась во время всего процесса.