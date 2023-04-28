Том Круз сыграл на сцене Пумбу из «Короля Льва»

Похоже, у голливудского актера Тома Круза и ведущего передачи The Late Late Show, комедианта Джеймса Кордена, какой-то челлендж. Они решили выйти из зоны комфорта и окунуться в миры друг друга.

Так пухленький Корден полетал с Крузом на истребителе, а в ответ пригласил звезду боевиков «Миссия невыполнима» поучаствовать вместе с ним в детском мюзикле «Король Лев» в Лос-Анджелесе.

Звездная парочка сыграла Тимона и Пумбу. При этом роль кабана досталась Крузу. Описывать это нет смысла — лучше посмотрите 19-минутное видео о дружбе Джеймса и Тома, в середине которого (10:35) они поют песню «Акуна матата». Таким Тома Круза вы еще не видели!