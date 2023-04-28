Блиновская расплакалась, узнав на какой срок ее могут посадить в тюрьму

Елена Блиновская задержана по делу об отмывании денег. Известный коуч задолжала государству почти миллиард рублей. Причем блогер попыталась скрыться из России, но правоохранительные органы поймали ее на белорусской границе.

По некоторым данным, Блиновской грозит за махинации семь лет тюрьмы. Источники сообщают, что коуч расплакалась, когда узнала об этом, и решила сотрудничать со следствием.

В пятницу, 28 апреля, Елене изберут меру пресечения. Обвинение ей уже официально предъявили.

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