Рядом с дачей Аллы Пугачевой в Подмосковье ведутся обыски

Правоохранительные органы задержали известного коуча Елену Блиновскую, которую подозревают в неуплате налогов. Блогер пыталась сбежать из России, однако ее перехватили возле белорусской границы.

Сейчас правоохранительные органы проводят обыски в ее офисе и загородном особняке, расположенном неподалеку от дачи певицы Аллы Пугачевой на Истре.

Блиновской предъявили официальное обвинение, свою вину она признала. В ближайшее время ей объявят меру пресечения.

Коучу грозит реальный уголовный срок.

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