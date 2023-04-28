Рядом с дачей Аллы Пугачевой в Подмосковье ведутся обыски

Правоохранительные органы задержали известного коуча Елену Блиновскую, которую подозревают в неуплате налогов. Блогер пыталась сбежать из России, однако ее перехватили возле белорусской границы.
Сейчас правоохранительные органы проводят обыски в ее офисе и загородном особняке, расположенном неподалеку от дачи певицы Аллы Пугачевой на Истре.
Блиновской предъявили официальное обвинение, свою вину она признала. В ближайшее время ей объявят меру пресечения.
Коучу грозит реальный уголовный срок.
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