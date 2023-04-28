Лолита рассказала, почему отказалась сниматься у Михалкова

Певица Лолита Милявская продолжила кинокарьеру, снявшись в драматическом сериале Федора Бондарчука «Актрисы». Но в свое время она отказалась сниматься в проекте Никиты Михалкова «Утомленные солнцем – 2». Знаменитый режиссер предлагал артистке роль военного врача, но она решила не связываться с этим фильмом.

«Потому что первые «Утомленные солнцем» были такими, что я просто рыдала, и я ждала, что в этом сценарии для меня будет что-то такое же, как в том фильме. А он мне показался массовой баталией, и я не нашла эту точку болевую», — пояснила Лолита в шоу Бондарчука «Кино в деталях».

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При этом реальную причину отказа Милявская назвать режиссеру не решилась. Она сказала Михалкову, что не попадет на съемки из-за плотного гастрольного графика.

По материалам канала «360»