Что следует из увольнения американского телеведущего Такера Карлсона

В конце апреля многих российских звезд затронула новость из Америки: в США из канала Fox News был уволен популярный телеведущий Такер Карлсон. Причины не назывались, но многим было ясно, что журналиста «убрали» за его активную критику президента Джо Байдена и правительства демократов. Вот так — оказывается, в свободной Америке тот еще тоталитаризм.
О чем нам говорит уход 53-летнего Карлсона, проанализировал российский и украинский писатель Платон Беседин.
«Этот телеведущий порою хорошенько так прикладывал Джо Байдена. И вот от Карлсона избавились. Сам он отреагировал на это весьма спокойно. Заявил, что в кое-то веки проведет время с женой. Возможно, такое спокойствие продиктовано тем, что Такера готовят для большого дела. Но вероятнее то, что говоруна просто убрали», — делится мнением публицист на канале «360».
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«Любопытное, кстати, выяснилось: Карлсон, этот критик Байдена, не слишком-то любил Дональда Трампа. О чем это говорит? Ну, в том числе и о том, что разделение на демократов и республиканцев весьма условно. Оно было актуально, скорее, раньше, но не в век тотального усреднения. Все эти декларации политиков — условности, а сами политики — куклы Чаки с большими амбициями».
«Тем страннее, когда мы в России говорим о том, что будет, если победят демократы или республиканцы. Нет, конечно, отличия имеются, но в целом и тот, и другой вариант не сулят нам ничего хорошего. Потому что сражаться нам — в смысле, нормальным людям — не с американским истеблишментом, а с драконом нового времени, тем, что диктует свою волю всему миру».
«И заметьте, первое заявление Такера Карлсона после увольнения было именно об этом: внезапно США стали похожи на однопартийное государство. Ведь суть тут в том, что американская идея, американская мечта в принципе исчерпали себя. США объективно больше ничего не могут предложить миру. И в этом их главная проблема. К сожалению, и проблема остальных стран тоже».
«Выработка новых смыслов, создание архитектуры нового мира и выход из долларовой экономики — вот те цели, которые нужно ставить, и их добиваться. Сейчас для этого самое время».