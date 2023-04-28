Что следует из увольнения американского телеведущего Такера Карлсона

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«Любопытное, кстати, выяснилось: Карлсон, этот критик Байдена, не слишком-то любил Дональда Трампа. О чем это говорит? Ну, в том числе и о том, что разделение на демократов и республиканцев весьма условно. Оно было актуально, скорее, раньше, но не в век тотального усреднения. Все эти декларации политиков — условности, а сами политики — куклы Чаки с большими амбициями».

«Тем страннее, когда мы в России говорим о том, что будет, если победят демократы или республиканцы. Нет, конечно, отличия имеются, но в целом и тот, и другой вариант не сулят нам ничего хорошего. Потому что сражаться нам — в смысле, нормальным людям — не с американским истеблишментом, а с драконом нового времени, тем, что диктует свою волю всему миру».

«И заметьте, первое заявление Такера Карлсона после увольнения было именно об этом: внезапно США стали похожи на однопартийное государство. Ведь суть тут в том, что американская идея, американская мечта в принципе исчерпали себя. США объективно больше ничего не могут предложить миру. И в этом их главная проблема. К сожалению, и проблема остальных стран тоже».

«Выработка новых смыслов, создание архитектуры нового мира и выход из долларовой экономики — вот те цели, которые нужно ставить, и их добиваться. Сейчас для этого самое время».