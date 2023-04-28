Леди в лифте: Самбурская нарядилась в блузку на запах - декольте глубже обычного

Настасья Самбурская долго баловала подписчиков снимками в бикини, пока отдыхала на Бали. Затем по возвращении в Москву у нее началась череда светских мероприятий, и красотка облачалась в вечерние платья, сводя с ума своими формами. А теперь решила разбавить череду откровенны нарядов (или их отсутствие) деловым аутфитом.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Самбурская нарядилась в шелковую блузку на запах с красивым глубоким вырезом, привлекающим внимание к зоне декольте, и брючный костюм. Леди в зеленом позировала себе перед зеркалом, пока спускалась в лифте. Кадр показался актрисе подходящим для соцсетей, иона им с удовольствием поделилась.