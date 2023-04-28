Кокетка Севастьянова отодвинула подол платья, показывая голые чресла: вид до головокружения

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова отдыхает на Мальдивах, где уже отметила свой день рождения. красотке исполнилось 28 лет, но по поводу возраста она не парится. Еще бы, ведь форма, в которой пребывает гимнастка, вызывает восторг у многих ее фанатов – девушка давно завершила спортивную карьеру, но продолжает поддерживать себя в тонусе.

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Так что Севастьянова может себе позволить любые наряды. И при этом еще подразнить публику, сверкнув чем-нибудь сокровенным. Например, как сейчас, на новом снимке: нарядившись в белое платье, красотка отодвинула подол в разрезе так, чтобы было видно голенькое бедро, загорелое и упругое.