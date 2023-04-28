Самбурская на лестнице махнула подолом, оголив бедра: такой разрез лишает дара речи

Звезда сериала «Универ» и певица Настасья Самбурская вышла в свет в черном платье со шлейфом и открытыми плечами. Статная и стройная красотка не прогадала: наряд подчеркнул все ее достоинства. Более того, пикантная деталь одежды заставила ахнуть окружающих.

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Поднимаясь по лестнице, Самбурская позировала на камеру. Чтобы показать себя со всех сторон, она развернулась и сверкнула голыми бедрами в умопомрачительном разрезе платья. Спереди наряд оказался коротким и открывающим длинные ноги на всеобщее обозрение.