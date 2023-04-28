На десятки миллионов рублей: в гардеробе Блиновской обнаружена коллекция роскошных сумок

Елена Блиновская была задержана правоохранителями за экономические преступления, теперь ей грозит реальный срок за сокрытие реальных доходов и неуплату налогов. В доме блогера прошли обыски, кадры которых попали в Сеть.

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Видео из гардеробной повергло в шок многих модниц. Ведь у создательницы марафона обнаружилась целая коллекция дорогостоящих сумочек. Как сообщает Argumenti.ru со ссылкой на RT, это аксессуары от бренда Hermes, которые простой смертной достать практически нереально.

Байер Алеся, комментирующая коллекцию Birkin у Блиновской, подчеркнула, что достать такую сумочку невероятно сложно. Стоимость одной превышает 1,7 млн рублей.

В бутике минимум, который просит бренд за сумочку Birkin, по словам закупщицы, - 8000 евро. чтобы купить такую в самом магазине, нужно еще постараться, поэтому модницы прибегают к услугам посредников, и тогда цена взлетает до небес. Как оказалось, у Блиновской коллекция роскошных аксессуаров тянет на десятки миллионов рублей.