Скупала тайно: сколько стоят дом и квартира Кристины Орбакайте в США – лучше присядьте

Дочка Аллы Пугачевой, певица и актриса Кристина Орбакайте, давно обосновалась в США. Ее муж Михаил Земцов и дочка Клавдия – граждане Америки, семья живет в Нью-Йорке. На заработанное в России она обзавелась элитной недвижимостью в Штатах, которую скупала тайно. Стало известно, сколько денег стоят ее квартиры в городе небоскребов, а также в Майами, где обожает отдыхать певица.

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Известно, что напела Орбакайте на дом на Манхэттене, его она купила 10 лет назад за 10,5 млн рублей. Сейчас его цена значительно выросла и уже составляет 20 млн. Лучше присядьте - это 1 млрд 631 млн в рублях по нынешнему курсу.

Скрыть свою дорогостоящую покупку артистка попыталась, оформив приобретение на юридическое лицо. Тогда фамилия звезды не засветилась, но спустя годы она все-таки допустила промах и рассекретила себя: начала ремонт, проект опубликовали на сайте нью-йоркского управления городскими зданиями, имя и фамилия дочки Пугачевой всплыли.

Известно о наличии у Орбакайте квартиры в элитном жилом комплексе «Маджестик Тауэр Бэл Харбор» в Майами. Там у нее квартира площадью 285 кв метров, а цена составляет порядка 2,5 млн долларов.

Семья Орбакайте тщательно скрывает свои покупки заграничной недвижимости, так что не исключено, что квартир может быть больше. Неизвестно, в каком жилище, например, обосновался сбежавший осенью 2022 года Никита Пресняков, первенец Орбакайте. Он живет в апартаментах в Нью-Йорке, по слухам, это или мамина квартира, или бабушки Аллы.

По материалам сайта kp.ru