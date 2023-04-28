В непримечательных нарядах: Кейт Миддлтон и принц Уильям купили пиццу в уличном трейлере

Кейт Миддлтон уже давно стала частью британской королевской семьи. Она давно стала любимицей у англичан благодаря своим манерам, безупречным образам и вежливости. В 41 год принцесса Уэльская держит себя в форме. Обычно она носит вечерние платья или костюмы, но бывают и исключения.
Примечательно, что 27 апреля Миддлтон и принц Уильям приехали в Уэльс. Они согласились принять участие в тренировке спасателей Central Beacons Mountain Rescue Team в Мерте. Пара потратила силы, чтобы лазать по горам, а также выполнить разные задания. Кэтрин была в джинсах, чем многих удивила. Она подчеркнула стройные ножки.
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А вот потом супруги появились на улице и купили пиццу в трейлере на парковке. Миддлтон уже переоделась, сменив алую куртку на парку цвета хаки. Пара улыбалась и смеялась. Они взяли 12 пицц для всей команды спасателей и отправились в регби-клубе Dowlais.
Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: Global Look Press
К слову, потом пара также с радостью пообщалась с народом, который столпился неподалеку. Миддлтон, как обычно, была приветлива, как и ее муж.