Боня в тугих велосипедках блеснула аппетитной фигурой: игриво повернулась своим тылом к камере

Виктория Боня уже много лет строит карьеру на телевидении. Она не так давно стала ведущей нового шоу. При этом экс-участница «Дома-2» уже давно живет в Монако. Она растит дочку Анджелину, а недавно звезда объявила, что у нее появился новый возлюбленный. При этом звезда не перестает работать над своей внешностью.
В апреле Боня оказалась в Дубае. Она не делится всеми подробностями своей поездки. Но на этот раз светская львица похвасталась своим формами. Она облачилась в топ и тугие волосипедке телесного цвета. Виктория подчеркнула свои мощные бедра, повернувшись к камере тылом. белый жакет дополнял лук, делая ноги бесконечными.
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Поклонники были сражены тем, как выглядит звезда. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая красивая», «Просто слов нет, формы идеальные», «Всем бы так выглядеть после 40 лет», «Как хороша», Вот это бедра«, «Мамасита в деле», — стали писать в Сети.