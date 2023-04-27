Бузова в крохотном платье в сетку наклонилась, засветив свои округлые «булочки»: будоражущий вид сзади

На этот раз Ольга отправилась на гастроли. Она подготовилась к выступлению облачившись в миниатюрное платье в сетку. Артистка засветила все округлости своей фигуры. Более того, она наклонилась, продемонстрировав свою пятую точку во всей красе. А на сцене Бузова устроила смелые танцы. Народ разглядел под тканью все ее изгибы.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».