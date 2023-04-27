Бузова в крохотном платье в сетку наклонилась, засветив свои округлые «булочки»: будоражущий вид сзади

Ольга Бузова уже много лет работает на телевидении. Она стала одной из самых известных персон в России. Артистка в 37 лет также следит за фигурой. Она не скрывает, что мечтает о свадьбе и детях. И блондинка всегда выбирает броские образы, чтобы быть в центре внимания. Звезда в последнее время все чаще оголяет свои прелести.
На этот раз Ольга отправилась на гастроли. Она подготовилась к выступлению облачившись в миниатюрное платье в сетку. Артистка засветила все округлости своей фигуры. Более того, она наклонилась, продемонстрировав свою пятую точку во всей красе. А на сцене Бузова устроила смелые танцы. Народ разглядел под тканью все ее изгибы.
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