Фигура — огонь: Кейт Миддлтон в джинсах скинни и алой куртке козырнула изящными формами в горах

Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

Принцесса Уэльская в кэжуал-наряде присоединилась к тренировке горных спасателей вместе с принцем Уильямом.

Кейт Миддлтон уже много лет является частью британской королевской семьи. Она привыкла к тому, что должна соблюдать протокол. Принцесса Уэльская каждый раз продумывает свои образы до мелочей, так как важно правильно подобрать цвет и фасон. Примечательно, что в 41 год она держит себя в форме. При этом у жены принца Уильяма трое детей. 

На этот раз супруги отправились не на светское мероприятия, к которым они привыкли. Миддлтон согласилась принять участие в тренировке горных спасателей в горах южного Уэльса. Она облачилась в алую куртку и джинсы скинни темного цвета.

Жена принца Уильяма впервые за долгое время подчеркнула свои изящные формы. Обычно королевская особа отказывается от таких облегающих нарядов. 

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Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: Global Look Press

Тренировка включала в себя спуск по канату, отработку действий по оказанию медицинской помощи и поиск людей с собаками, за которым супругам удалось понаблюдать. Фигура Кэтрин многих восхитила.

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Во время этого мероприятия произошел забавный случай. Перед спуском принца спросили, был ли у него раньше подобный опыт, тот ответил: «Некоторое время назад». После этого очевидцы услышали, как Миддлтон говорит мужу: «Мы не соревнуемся».

Напомним, что членов королевской семьи принимали представители волонтерской организации Central Beacons Mountain Rescue Team, занимающейся спасением людей в Брекон-Бэконских горах. 

Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

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