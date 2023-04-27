Фигура — огонь: Кейт Миддлтон в джинсах скинни и алой куртке козырнула изящными формами в горах

На этот раз супруги отправились не на светское мероприятия, к которым они привыкли. Миддлтон согласилась принять участие в тренировке горных спасателей в горах южного Уэльса. Она облачилась в алую куртку и джинсы скинни темного цвета.

Жена принца Уильяма впервые за долгое время подчеркнула свои изящные формы. Обычно королевская особа отказывается от таких облегающих нарядов.

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