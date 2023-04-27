«Господи, это нельзя выкладывать»: Асмус в неудачном платье показала выпирающее «достоинство», ошеломив народ

На этот раз Асмус поделилась уникальными кадрами, сделанными на съемках сериала «Сансара». Она была облачена в платье с драпировкой и с леопардовым принтом. Наряд облегал фигуру, но топорщился ниже талии. Кристина, подавляя смех, взяла в руки выпирающее «достоинство».

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».