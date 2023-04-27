«Господи, это нельзя выкладывать»: Асмус в неудачном платье показала выпирающее «достоинство», ошеломив народ

Кристина Асмус снимается в кино. Она регулярно принимается за новые проекты. После съемок в сериале «Интерны» актриса повзрослела и стала сниматься в более смелых сценах. После развода с Гариком Харламовым она также начала носить более открытые наряды. Артистка не скрывает, что состоит в новых отношениях, но это не отражается на ее публикациях в соцсетях.
На этот раз Асмус поделилась уникальными кадрами, сделанными на съемках сериала «Сансара». Она была облачена в платье с драпировкой и с леопардовым принтом. Наряд облегал фигуру, но топорщился ниже талии. Кристина, подавляя смех, взяла в руки выпирающее «достоинство».
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«Бочком, бочком. Мой маленький *** у меня в руке. Господи, это нельзя выкладывать», – смеялась звезда.
Кристина Асмус. Фото: соцсети звезды
Многие поклонники оценили ее юмор, но нашлись и те, кто подверг ее критике. «Ну с подружкой поржать — еще куда ни шло, но во всеуслышание выкладывать — это дурной тон», «Платье из Тайланда. Маленькая тайна есть у каждого в сердце», «Лучше бы ты так прикалывалась в молодости», «Здесь образ как у Бритни Спирс, танцев не хватает», — прокомментировали пост.