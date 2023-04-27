Рудова в лифчике похвасталась «сочными» формами: игриво оголила свои манкие выпуклости

Наталья Рудова много лет снимается в кино. В ее копилке десятки ярких работ. Она многим полюбилась благодаря сериалу «Татьянин день». Примечательно, что в 39 лет блондинка держит себя в форме. Она не скрывает, что занимается спортом. Артистка часто носит откровенные наряды.
На этот раз Рудова похвасталась тем, как выглядит. Актриса призналась, что скинула один килограмм. Она в мини-шортах и лифчике стала куражиться перед камерой. Блондинка оголила рельефный пресс и пышные полушария груди. Наталья придерживала шорты, которые норовили упасть. Звезда похвасталась манкими впадинками на теле.
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Поклонники были восхищены тем, как звезда выглядит. Ее осыпали комплиментами. «Ох, какая фигура», «Это так красиво», «Вот это формы», «Просто слов нет, какой пресс», «Ну прям мамасита», «Вот это фитоняшка», — стали писать в Сети.