Рудова в лифчике похвасталась «сочными» формами: игриво оголила свои манкие выпуклости

На этот раз Рудова похвасталась тем, как выглядит. Актриса призналась, что скинула один килограмм. Она в мини-шортах и лифчике стала куражиться перед камерой. Блондинка оголила рельефный пресс и пышные полушария груди. Наталья придерживала шорты, которые норовили упасть. Звезда похвасталась манкими впадинками на теле.

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