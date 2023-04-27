«С бесами в глазах»: как Дружинин попал в сериал «Вампиры средней полосы» из-за конфликтов на танцевальном шоу

Как отметил шоураннер, в первом сезоне сериала антагонист был брутальным и очевидным, в следующем же сезоне злодей должен был отличаться. В герое хотели видеть некоторую утонченность и таинственность.

«Хотелось, чтобы сохранилась та же самая харизма, та же самая опасность, но чтобы она была подана по-другому. Мы решили, что когда он, улыбаясь и расшаркиваясь, говорит «благодарю» — это даже порой страшнее, чем грубая физическая сила», — признался Акимов.

Премьера первого сезона «Вампиров средней полосы» состоялась в онлайн-кинотеатре START в марте 2021 года. История про вампиров стала хитом среди зрителей и критиков, а «Кино-Театр.Ру» признал ее лучшим российским сериалом 2021 года. Лента также была представлена на крупнейшем европейском смотре сериалов Series Mania во французском Лилле.