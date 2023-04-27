«С бесами в глазах»: как Дружинин попал в сериал «Вампиры средней полосы» из-за конфликтов на танцевальном шоу

Известный актер и хореограф Егор Дружинин принял участие в съемках сериала «Вампиры средней полосы» благодаря своему яркому и эксцентричному образу на проекте «Танцы на ТНТ». Об этом артисту рассказал автор идеи и шоураннер сериала Алексей Акимов рассказал в подкасте онлайн-кинотеатра START — START TEAM PODCAST.
«Мое внимание привлекла твоя манера общения. Когда вас снимали за кулисами, когда периодически какой-то «Дом-2» возникал с Мигелем… Мне как зрителю было видно, что у тебя такие бесы в глазах», — разоткровенничался Акимов.
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Персонаж известного хореографа появляется в шестой серии второго сезона. Он играет роль вампира-антагониста. По сюжету вампиры из Смоленска живут совершенно мирно, а герой Дружинина придерживается абсолютно противоположных правил. Сам артист честно признался, что был удивлен, когда ему предложили сыграть эту необычную роль.
Как отметил шоураннер, в первом сезоне сериала антагонист был брутальным и очевидным, в следующем же сезоне злодей должен был отличаться. В герое хотели видеть некоторую утонченность и таинственность.
«Хотелось, чтобы сохранилась та же самая харизма, та же самая опасность, но чтобы она была подана по-другому. Мы решили, что когда он, улыбаясь и расшаркиваясь, говорит «благодарю» — это даже порой страшнее, чем грубая физическая сила», — признался Акимов.
Премьера первого сезона «Вампиров средней полосы» состоялась в онлайн-кинотеатре START в марте 2021 года. История про вампиров стала хитом среди зрителей и критиков, а «Кино-Театр.Ру» признал ее лучшим российским сериалом 2021 года. Лента также была представлена на крупнейшем европейском смотре сериалов Series Mania во французском Лилле.