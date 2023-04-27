Девушка-весна: Лера Кудрявцева в изумрудном платье с кейпом, как у Алсу, отметилась на публике

27 апреля Лера стала ведущей концерта в парке «Остров Мечты». Она поделилась кадрами для мероприятия. Телеведущая облачилась в изумрудное платье в пол с кейпом. Она скрыла все изъяны фигуры. Туфли нюдового цвета со стразами завершили лук. Кудрявцева вела концерт вместе с Игорем Макаровым.

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