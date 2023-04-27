Девушка-весна: Лера Кудрявцева в изумрудном платье с кейпом, как у Алсу, отметилась на публике

Лера Кудрявцева много лет работает на телевидении. Она ведет передачи «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись». Блондинка в 51 год не перестает удивлять моложавой внешностью и стройной фигурой. Ее часто приглашают на светские мероприятия. Она зачастую выбирает для таких случаев броские образы.
27 апреля Лера стала ведущей концерта в парке «Остров Мечты». Она поделилась кадрами для мероприятия. Телеведущая облачилась в изумрудное платье в пол с кейпом. Она скрыла все изъяны фигуры. Туфли нюдового цвета со стразами завершили лук. Кудрявцева вела концерт вместе с Игорем Макаровым.
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Примечательно, что накануне в точно таком же наряде отметилась Алсу. Она снялась в этом платье для фотосессии. Многие признались, что образ идет и брюнеткам, и блондинкам. Лера в этот вечер тоже получила массу комплиментов.
«Ох, какая красивая», «Это шикарное платье», «Выглядит на 20 лет», «А зеленый к лицу», — стали писать в Сети.
Лера Кудрявцева. Фото: соцсети звезды
Алсу. Фото: соцсети звезды