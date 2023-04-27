Конфуз: 47-летняя звезда сериала «Кадетство» Елена Захарова в мятом платье появилась на закрытии ММКФ

Елена Захарова уже много лет снимается в кино. Многие ее знают по ролям в картинах «Кадетство», «Ермоловы», «Кремлевские курсанты». Она в свои 47 лет держит себя в форме. Артистка редкая гостья на светских раутах и премиях. Однако 27 апреля она появилась на Московском международном кинофестивале.
На этот раз Захарова решила принарядиться на красной дорожке, где также побывал корреспондент сайта Teleprogramma.pro. Она оказалась одной из немногих, кто в этот вечер не облачился в черный цвет. Актриса позировала в шелковом платье в пол с многослойной юбкой. Наряд цвета «мокрый асфальт» с открытой спиной был изрядно мятый, что заметили многие гости.
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Елена Захарова. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Но многие восхитились тем, как выглядит Елена. Многие отметили, что она не стареет. Напомним, что актриса в 2011 году пережила смерть дочки Анны-Марии, что стало причиной расставания с Сергеем Мамотовым. После этого звезда стала скрывать личную жизнь. Однако в 2017 году она стала мамой во второй раз. У нее родилась дочка, имя которой остается в тайне.