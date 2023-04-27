Конфуз: 47-летняя звезда сериала «Кадетство» Елена Захарова в мятом платье появилась на закрытии ММКФ

На этот раз Захарова решила принарядиться на красной дорожке, где также побывал корреспондент сайта Teleprogramma.pro. Она оказалась одной из немногих, кто в этот вечер не облачился в черный цвет. Актриса позировала в шелковом платье в пол с многослойной юбкой. Наряд цвета «мокрый асфальт» с открытой спиной был изрядно мятый, что заметили многие гости.

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