Макеева в платье с разрезом от бедра щегольнула на красной дорожке с мужем: козырнула фигурой «восьмеркой»

На закрытии кинофестиваля собралось много селебрити, а в центре событий оказался корреспондент сайта Teleprogramma.pro. Макеева для такого случая выбрала силуэтное черное платье с разрезом от бедра, а также с акцентными плечами. Наряд подчеркнул ее фигуру «восьмерку». Анастасия блеснула бедрами, позируя с мужем, который облачился в лаконичный костюм и рубашку в черном цвете.

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