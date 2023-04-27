Макеева в платье с разрезом от бедра щегольнула на красной дорожке с мужем: козырнула фигурой «восьмеркой»

Анастасия Макеева. Фото: Global Look Press

Актриса появилась на закрытии Московского международного кинофестиваля в эффектном образе.

Анастасия Макеева уже много лет снимается в кино. Она играла в мюзиклах, а также снялась в десятках разных кинокартин. Почти два года назад состоялась свадьба артистки с Романом Мальковым, которая обернулась скандалом, так как мужчина бросил первую жену и детей ради актрисы. Но спустя годы пара демонстрирует идиллию. 27 апреля они появились на ММКФ. 

На закрытии кинофестиваля собралось много селебрити, а в центре событий оказался корреспондент сайта Teleprogramma.pro. Макеева для такого случая выбрала силуэтное черное платье с разрезом от бедра, а также с акцентными плечами. Наряд подчеркнул ее фигуру «восьмерку». Анастасия блеснула бедрами, позируя с мужем, который облачился в лаконичный костюм и рубашку в черном цвете.

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Анастасия Макеева с мужем. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro

Многие восхитились тем, как выглядит артистка. В свой 41 год она следит за фигурой. А вот детей у звезды пока нет. 

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