76-летняя Михалкова в черном платье с открытыми плечами и туфлях на шпильке предстала на закрытии ММКФ

Татьяна Михалкова не перестает выходить в свет. В свои 76 лет она частая гостья на светских раутах. В апреле ее муж Никита Михалков открыл 45-й Московской международный кинофестиваль. Она сообщила, что в конкурсе приняли участие и зарубежные фильмы. Целую неделю проходило одно из главных мероприятий весны.
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27 апреля состоялось закрытие ММКФ, а в центре событий оказался корреспондент сайта Teleprogramma.pro. На красной дорожке снова собралось большое количество селебрити. Михалкова предстала на публике в черном платье с открытыми плечами и ассиметричной юбкой. Актриса сделала акцент на изящных щиколотках. Она грациозно позировала, отставив ножку. Туфли на шпильке завершили монохромный лук.
Татьяна Михалкова. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Многие были восхищены тем, как выглядит Михалкова. Она в очередной раз доказала, что в любом возрасте можно выглядеть ухоженно и элегантно.