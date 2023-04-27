76-летняя Михалкова в черном платье с открытыми плечами и туфлях на шпильке предстала на закрытии ММКФ

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27 апреля состоялось закрытие ММКФ, а в центре событий оказался корреспондент сайта Teleprogramma.pro. На красной дорожке снова собралось большое количество селебрити. Михалкова предстала на публике в черном платье с открытыми плечами и ассиметричной юбкой. Актриса сделала акцент на изящных щиколотках. Она грациозно позировала, отставив ножку. Туфли на шпильке завершили монохромный лук.