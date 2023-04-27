Стало известно, как могут наказать Елену Блиновскую за уклонение от уплаты налогов

Недавно популярному блогеру Елене Блиновской, которая сколотила состояние на продаже «Марафона желаний», было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов и в отмывании денег, полученных преступным путем.

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Статьи серьезные, сумма неуплаченных налогов составляет почти на 1 миллиард рублей. Поэтому наказать Елену могут по всей строгости.

Адвокат Яна Теплякова рассказала о том, что блогеру может грозить до 3-х лет лишения свободы по каждой из статей. Также возможно наказание в виде штрафа и исправительных работ. А еще есть вариант получить срок до 7 лет со штрафом в 1 миллион рублей.

Эксперт отметила, что максимально возможный срок, который Блиновская может провести за решеткой, составляет 10 лет.

Источник: vnimanie.pro