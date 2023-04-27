Нюша в изысканном платье с отрытыми плечами засветила свои полушария груди: вся «сдоба» выглядывает

Недавно Нюша приехала в Москву. 27 апреля она решила выйти в свет. Певица отправилась на вечеринку к подруге, которая захотела отметить день рождения. Артистка для такого случая облачилась в монохромный образ.

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Она пришла в косухе оверсайз с принтом на спине и черном мини-платье с открытыми плечами и рукавами клеш. Наряд выгодно подчеркнул ее постройневшие формы. Звезда за столиком сверкнула своим декольте, не скрыв «ложбинку греха».