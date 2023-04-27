Нюша в изысканном платье с отрытыми плечами засветила свои полушария груди: вся «сдоба» выглядывает

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она не скрывает, что делала паузу ради семьи. Певица уже год живет в Дубае, где растит сына Саффрона и дочку Серафиму-Симбу. Но вот уже несколько месяцев она занимается спортом. Артистка делает все, чтобы снова выглядеть как в юности. Звезда также любит носить смелые наряды.
Недавно Нюша приехала в Москву. 27 апреля она решила выйти в свет. Певица отправилась на вечеринку к подруге, которая захотела отметить день рождения. Артистка для такого случая облачилась в монохромный образ.
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Она пришла в косухе оверсайз с принтом на спине и черном мини-платье с открытыми плечами и рукавами клеш. Наряд выгодно подчеркнул ее постройневшие формы. Звезда за столиком сверкнула своим декольте, не скрыв «ложбинку греха».
Поклонники были сражены тем, как выглядит мама двоих детей. Нюша получила множество комплиментов. «Ох, какие ножки», «Платье шикарное», «Выглядит просто идеально», «Тут прям хороша», «Грудь так красиво обрамлена», «Ну загляденье», «Ой, какая леди в черном», — стали писать в Сети.