Пополневшая Клава Кока в мини-платье не скрыла свои формы, взбудоражив парней: аппетитные выпуклости на виду

Примечательно, что Клава недавно провела время в Париже. Она призналась, что поправилась на два килограмма. Певица не стала сидеть дома и 27 апреля вышла на съемки, вернувшись в Москву. Она предстала на улице в мини-платье под зебру. Наряд подчеркнул ее животик и другие выпуклости фигуры. Она оголила свои ножки.

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