Пополневшая Клава Кока в мини-платье не скрыла свои формы, взбудоражив парней: аппетитные выпуклости на виду

Клава Кока уже много лет выступает на сцене. Она стала одной из самых популярных молодых исполнительниц. В свои 26 лет певица не перестает выпускать новые песни. Она также часто экспериментирует с имиджем. Артистка то и дело щеголяет в дерзких нарядах. Звезда не стесняется оголять свои прелести.
Примечательно, что Клава недавно провела время в Париже. Она призналась, что поправилась на два килограмма. Певица не стала сидеть дома и 27 апреля вышла на съемки, вернувшись в Москву. Она предстала на улице в мини-платье под зебру. Наряд подчеркнул ее животик и другие выпуклости фигуры. Она оголила свои ножки.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль»
На съемках Клава привлекла внимание десятков парней. Она буквально пряталась от них в машине. Но это было частью сценария. Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие отметили, что она стала еще привлекательнее. «Вот это формы», «Какая шикарная фигура», «Поправилась, но так идет», «Аппетитная вся», — стали писать подписчики.