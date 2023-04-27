«Адриан весит 9,5 кг»: Аделина Сотникова засветила лицо подросшего сына, делая с ним зарядку

На этот раз Сотникова поделилась домашним кадром. Она уже начала возвращаться в форму. Фигуристка предпочла даже во время зарядки не отходить от малыша. Она смогла облачить его в боди. Фигуристка поднимала его на руках и качала на ногах. Аделина засветила лицо своего подросшего наследника.

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