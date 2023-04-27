«Адриан весит 9,5 кг»: Аделина Сотникова засветила лицо подросшего сына, делая с ним зарядку

Аделина Сотникова посвятила жизнь фигурному катанию. Она много лет посвятила спорту и завоевала большое количество наград. Однако теперь чемпионка посвящает себя семье. Она вышла замуж за теннисиста Дмитрия и стала мамой. Первое время звезда скрывала пол и имя крохи, но оказалось что у нее растет сын Адриан.
На этот раз Сотникова поделилась домашним кадром. Она уже начала возвращаться в форму. Фигуристка предпочла даже во время зарядки не отходить от малыша. Она смогла облачить его в боди. Фигуристка поднимала его на руках и качала на ногах. Аделина засветила лицо своего подросшего наследника.
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«Хотите сделать зарядку с весом? Самый идеальный вес – это ваш ребенок. Адриан весит 9,5 кг. 20 минутная зарядка», – написала звезда.
Поклонники восхитились стараниями спортсменки. Многих также умилил ее сын. «Царевич Гвидон! Не по дням, а по часам», «Какой сладкий», «Вы такая молодец», «Мальчик так быстро подрос», «Ну просто кукленок», «Вы такая сильная», — стали писать подписчики.