Андрей Малахов показал, как выглядит тяжелобольной Андрей Губин: в 48 лет уже не узнать

Андрей Губин в свое время стал суперзвездой. Он давал много концертов. Однако в последние годы исполнитель хита «Девушки, как звезды» уже не появляется на публике. В одном из интервью он сообщил, что тяжело болен. Артист также тяжело переживал смерть родителей, что усугубило ситуацию. Он признавался, что измучен и истощен из-за болезни.
Примечательно, что Губин даже хотел вернуться на сцену, но так и не записал новые песни. 27 апреля Андрей Малахов поделился новым фото с артистов. Из богатств у него осталась квартира в Москве в обычной пятиэтажке. Однако с телеведущим он запечатлелся на крыльце загородного дома. Певец был в тапочках и ветровке.
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Андрей Малахов и Андрей Губин. Фото: соцсети звезды
«Рядом со мной кумир молодежи 90-х — Андрей Губин!», – написал Малахов.
Примечательно, что певец был в его шоу в прошлом году. Тогда он вел себя довольно дерзко. Однако у артиста есть возлюбленная, имя которой он скрывает. При этом он продолжает бороться со своим недугом. Зрители едва узнали своего кумира, который в 48 лет выглядит гораздо старше.