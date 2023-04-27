Андрей Малахов показал, как выглядит тяжелобольной Андрей Губин: в 48 лет уже не узнать

Примечательно, что Губин даже хотел вернуться на сцену, но так и не записал новые песни. 27 апреля Андрей Малахов поделился новым фото с артистов. Из богатств у него осталась квартира в Москве в обычной пятиэтажке. Однако с телеведущим он запечатлелся на крыльце загородного дома. Певец был в тапочках и ветровке.

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