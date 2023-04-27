Андрей Малахов показал, как выглядит тяжелобольной Андрей Губин: в 48 лет уже не узнать

Андрей Губин. Фото: кадр из шоу «Малахов»

Исполнитель хита «Девушки, как звезды» увиделся с популярным телеведущим.

Андрей Губин в свое время стал суперзвездой. Он давал много концертов. Однако в последние годы исполнитель хита «Девушки, как звезды» уже не появляется на публике. В одном из интервью он сообщил, что тяжело болен. Артист также тяжело переживал смерть родителей, что усугубило ситуацию. Он признавался, что измучен и истощен из-за болезни.

Примечательно, что Губин даже хотел вернуться на сцену, но так и не записал новые песни. 27 апреля Андрей Малахов поделился новым фото с артистов. Из богатств у него осталась квартира в Москве в обычной пятиэтажке. Однако с телеведущим он запечатлелся на крыльце загородного дома. Певец был в тапочках и ветровке. 

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Андрей Малахов и Андрей Губин. Фото: соцсети звезды

«Рядом со мной кумир молодежи 90-х — Андрей Губин!», – написал Малахов. 

Примечательно, что певец был в его шоу в прошлом году. Тогда он вел себя довольно дерзко. Однако у артиста есть возлюбленная, имя которой он скрывает.  При этом он продолжает бороться со своим недугом. Зрители едва узнали своего кумира, который в 48 лет выглядит гораздо старше. 

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