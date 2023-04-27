«Включается вера в собственное могущество»: в чем глупость заработавшей миллионы Блиновской

Популярного блогера Елену Блиновскую, задержанную по делу о неуплате налогов на астрономическую сумму, сгубили глупость и жадность. Об этом пишет политический обозреватель «МК» Дмитрий Попов. Но если с жадностью все понятно, то в чем глупость женщины, сумевшей нажиться тысячах клиентов?

Публицист отмечает, что совсем недавно на тех же «граблях» (дробление бизнеса для ухода от налогов) споткнулась блогер Лерчек. Сообщалось, что теперь за инфоцыган возьмутся всерьез. Вот и настала очередь Блиновской.

«Что стоит-то, на самом деле, честно платить налоги? Все равно ведь денег даже после уплаты налогов останется столько, что невозможно придумать, куда потратить. Но нет – включается вера в собственное могущество: я, мол, верчу вокруг пальца миллионы людей, так и государство тоже поимею, - пишет Попов на сайте MK.ru. - А вот это и есть та самая глупость, то самое непонимание». «Вы же видите, какие дела возбуждены против Лерчек и Блиновской? Не по мошенничеству. По неуплате налогов»

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Обозреватель отметил «инфоцыганщина» – это одновременно и признак, и инструмент духовного разложения людей.