Бузова рассказала почему хочет вернуться к бывшему: есть одна веская причина

Недавно Ольга Бузова представила публике клип на свою новую песню «Верни». По словам певицы, видео получилось очень личным. Ольга сказала, что всякий раз, когда звучит эта композиция, у нее возникает очень сильное желание вернуться в прошлое, к своему бывшему.

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Звезда объяснила, что дело не в конкретном человеке. А в состоянии влюбленности и абсолютного счастья, которое она испытывала. Именно этих эмоций ей не хватает, а не самих людей. Поэтому бывшим возлюбленным не нужно питать особых иллюзий на этот счет.

«Это особенная для меня песня. Каждый раз, когда я ее слышу, хочу вернуться к бывшему. Точнее, я хочу вернуться в состояние, когда я была счастлива. Зачастую мы думаем, что хотим вернуть человека, а на деле просто скучаем по состоянию любви и гармонии», — поделилась Бузова.

Источник: super.ru