Севастьянова в белоснежном бикини на тесемках намочила свой «поплавок»: волны обласкали прелести

На этот раз Севастьянова отправилась на Мальдивы. Она устроила отпуск на райском курорте, где на днях отметила день рождения. Гимнастка не стесняется демонстрировать свои формы. На этот раз она щегольнула в белоснежном бикини с тесемками на талии. Каролина прилегла на песок, намочив свои бедра. Волны обласкали ее прелести.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».