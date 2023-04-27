Севастьянова в белоснежном бикини на тесемках намочила свой «поплавок»: волны обласкали прелести

Каролина Севастьянова уже давно стала известной персоной. Она посвятила свою жизнь художественной гимнастке. Много лет спортсменка выступала на соревнованиях и стала олимпийской чемпионкой. Но теперь она много путешествует, наряжается в женственные наряды и ужинает в роскошных ресторанах.
На этот раз Севастьянова отправилась на Мальдивы. Она устроила отпуск на райском курорте, где на днях отметила день рождения. Гимнастка не стесняется демонстрировать свои формы. На этот раз она щегольнула в белоснежном бикини с тесемками на талии. Каролина прилегла на песок, намочив свои бедра. Волны обласкали ее прелести.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены тем, как выглядит Каролина. Многие осыпали ее комплиментами. «Вот и наша русалочка», «Фигурка идеальная», «Какая вы соблазнительная», «Белое бикини особенно оттеняет ваш загар», «Животик плоский, ножки точеные», «Что за мечта лежит», — стали писать в Сети.