Расцвела после развода: постройневшая Муцениеце в тугих лосинах блеснула упругими округлостями фигуры на улице

Агата Муцениеце не скрывает, что в юности была моделью, а уже потом попала в мир кино. Известность к ней пришла, когда актриса снялась в сериале «Закрытая школа». Она не скрывает, что 8 лет прожила в браке с Павлом Прилучным. Развод звезда переживала очень тяжело. Однако теперь она не перестает удивлять фанатов.
На этот раз Агата вернулась в Москву после съемок. Она решила не делать паузу в спорте. После того, как актриса стала звездой в кабаре театре, она регулярно тренируется. Бывшая жена Прилучного уже похудела. На этот раз Муцениеце облачилась в топ, лосины и теплую жилетку. Она блеснула своими точеными ногами и округлыми бедрами.
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Поклонники восхитились тем, в какой форме находится Агата. Многие осыпали ее комплиментами. «Ну прям тростинка», «Вот это фигурка», «Как вы похорошели», «После развода стали только краше», «Какая красивая фигурка», «Да, просто красотка», «Лосины сидят шикарно», — стали писать подписчики.
Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды