«Точно не умышленно»: брат Елены Блиновской прокомментировал задержание сестры

Скандального блогера Елену Блиновскую заподозрили в уклонении от уплаты налогов на внушительную сумму под миллиард рублей. Ее брат Александр не поверил, что сестра пошла на преступление сознательно. В беседе с журналистами он предположил, что, возможно, имела место быть неумышленная ошибка.
«Трудно найти идеальных. Глобально, думаю, она очень хорошо платила (налоги, — Прим. авт.). Но если хотят к чему-нибудь придраться, то это всегда можно. Нашли к чему», — поделился мыслями Александр с каналом 360.
«Народ не очень любит, когда у кого-то есть деньги. Я верю, что очень сложно, когда большая компания, куча бухгалтеров, кто-то мог допустить просчет. В целом, думаю, умысла не платить налоги точно не было. Но, возможно, какая-то «неоптимальность» была. Но точно — не умышленно».
Мужчина рассказал, что видел Елену около двух недель назад. Она не жаловалась ни на какие конфликты или преследования. Так что новость о задержании Блиновской удивила ее брата.
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В целом, Александр положительно оценивает бизнес сестры.
«Конечно, много, кто ругает. Но ругают те, кто не проходил. А я как предприниматель сужу. Если у человека есть бизнес, клиенты, которые пользуются услугой, платят деньги, потом они довольны результатами, то вопросов нет», — подытожил он.