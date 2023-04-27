«Точно не умышленно»: брат Елены Блиновской прокомментировал задержание сестры

Скандального блогера Елену Блиновскую заподозрили в уклонении от уплаты налогов на внушительную сумму под миллиард рублей. Ее брат Александр не поверил, что сестра пошла на преступление сознательно. В беседе с журналистами он предположил, что, возможно, имела место быть неумышленная ошибка.

«Трудно найти идеальных. Глобально, думаю, она очень хорошо платила (налоги, — Прим. авт.). Но если хотят к чему-нибудь придраться, то это всегда можно. Нашли к чему», — поделился мыслями Александр с каналом 360. «Народ не очень любит, когда у кого-то есть деньги. Я верю, что очень сложно, когда большая компания, куча бухгалтеров, кто-то мог допустить просчет. В целом, думаю, умысла не платить налоги точно не было. Но, возможно, какая-то «неоптимальность» была. Но точно — не умышленно».

Мужчина рассказал, что видел Елену около двух недель назад. Она не жаловалась ни на какие конфликты или преследования. Так что новость о задержании Блиновской удивила ее брата.