«Минимализм, который присущ мне»: Филипп Киркоров строит квартиру в центре Москвы для жизни с новой спутницей

Имя своей второй половинки Киркоров так и не называл. Однако он признался, что строит дом в центре Москвы. По всей видимости, это будет большая квартира. По словам певца, там идет ремонт, который он намерен окончить к концу года. Артист нанял дизайнеров, так как устал от страз, золота и многих атрибутов богатой жизни.

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