«Минимализм, который присущ мне»: Филипп Киркоров строит квартиру в центре Москвы для жизни с новой спутницей

Филипп Киркоров уже давно выступает на сцене. В конце апреля он начал давать концерты в Кремле. Артист не перестает радовать поклонников яркими номерами и образами. Он признавался, что также недавно решил преобразиться, чтобы выглядеть моложе. Стареть певец не намерен. А в интервью для Алены Жигаловой король отечественной эстрады проболтался, что влюблен.
Имя своей второй половинки Киркоров так и не называл. Однако он признался, что строит дом в центре Москвы. По всей видимости, это будет большая квартира. По словам певца, там идет ремонт, который он намерен окончить к концу года. Артист нанял дизайнеров, так как устал от страз, золота и многих атрибутов богатой жизни.
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«Я сейчас строю себе квартиру в центре Москвы. Не сам строю, но решил заняться. Нет, не дворец, я устал от этого золота и блесток на сцене. Дай Бог, мы построимся до конца года. Ты увидишь классический минимализм, который присущ мне вообще по жизни. Не на сцене, а по жизни!
Я устал от блеска и яркости на сцене за все эти годы. Нужен контраст. Ломаем стереотипы», — поделился Киркоров с Аленой на ее шоу во «ВКонтакте».
Филипп Киркоров и Алена Жигалова. Фото: кадр из шоу