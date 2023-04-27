Анна Калашникова рассказала о том, кого считает идеальным мужчиной

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Ведь не так давно Калашникова заявила, что нашла свой идеал. Им оказался сам Филипп Киркоров. Анна сказала, что любит музыканта во всех его проявлениях. И отметила, что после недавних пластических операций король российской эстрады стал просто неотразимым. Калашникову так впечатлила трансформация артиста, что однажды он ей явился во сне с предложением руки и сердца.

«Мне недавно снился сон, в котором Филипп спускаясь с небес, предлагает мне руку и сердце. Интересно, это вещий сон или только мои фантазии», — поделилась Калашникова.

Источник: vnimanie.pro