Думала — больше: блогер Саша Митрошина погасила долг перед налоговой в размере 120 миллионов

В начале этого года налоговики серьезно взялись за доходы блогеров-миллионников. Некоторых из них уличили в сокрытии огромных доходов. Уголовные дела были возбуждены против Валерии Чекалиной, Елены Блиновской и Александры Митрошиной.

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Митрошина уже год проживает в Эмиратах, но по-прежнему продолжает зарабатывать на российской аудитории. В проблемах с налоговой девушка признавалась еще задолго до нашумевшего дела. Тогда Александра заявляла, что задолжала в казну более 200 миллионов рублей.

«Российская налоговая вменяет мне более 200 миллионов рублей долга», — ранее говорила Митрошина.

Однако в ходе проверок выяснилось, что задолженность намного скромнее. Блогер отделалась суммой в 120 миллионов. К этому моменту Александра уже выплатила все долги и теперь может спокойно продолжать свою деятельность по продаже обучающих курсов.

Источник: РЕН-ТВ