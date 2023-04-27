«Я твои свитеры покупаю!»: «недодива» Катя Варнава припомнила обиду Александру Рогову

Актриса Екатерина Варнава стала гостьей YouTube-шоу Маши Миногаровой «Позавчерашние новости». Ведущая представила ее «дивой» и «богиней».

«Блин, ты первая, кто назвала меня дивой… Первая, я тебе говорю. Я же такая недодива, получается…» — отреагировала Варнава.

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И первый из известных людей, о ком заговорили две звезды, оказался стилист Александр Рогов.

«Ты знаешь, Рогов как-то *** (раскритиковал. — Прим. авт.) мое интервью. Да! Ты представляешь?! Все так хвалили мое интервью Собчак, а Рогов говорит: «Я посмотрел — *** собачье. Так скучно…» — рассказала Екатерина Марии, а затем обратилась к своему обидчику. «Я хочу лично к тебе обратиться. Я твои свитеры покупаю! За деньги, даже не по бартеру! Можно было как-то и похвалить».

Кстати, в этом шоу Варнава рассказала, что некогда она была VIP-клиентом бренда Prada.