Ким Кардашьян пыталась красить свое нижнее белье с помощью чая и кофе

Издание Time признало бренд Skims светской львицы Ким Кардашьян одной из самых влиятельных компаний 2022 года. Звезда телешоу стала гостьей панельной дискуссии ежегодного мероприятия Time100 и рассказала, как она пришла к идее создать собственную марку корректирующего нижнего белья разнообразных расцветок.
«Я просто искала решение того факта, что я люблю носить корректирующее белье, но нет цветового тона, который подходил бы моему оттенку кожи, не говоря уже о большинстве моих друзей», — рассказала Ким, добавив, что она могла найти корректирующее белье только бледно-коричневого или черного цвета.
Чтобы эти вещи соответствовали ее тону кожи, Кардашьян применяла неожиданный лайфхак.
«Брала пакетики с кофе и чаем, клала их в раковину или ванну и опускала туда свое корректирующее белье», — призналась телезвезда.
Однако этот метод не принес ей нужного результата, и теперь Ким сама выпускает нижнее белье, подходящее для женщин с любыми формами и цветом кожи.
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Кстати, в том же интервью она рассказала, что готова отказаться от реалити-шоу ради карьеры юриста.