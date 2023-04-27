Ким Кардашьян пыталась красить свое нижнее белье с помощью чая и кофе

Издание Time признало бренд Skims светской львицы Ким Кардашьян одной из самых влиятельных компаний 2022 года. Звезда телешоу стала гостьей панельной дискуссии ежегодного мероприятия Time100 и рассказала, как она пришла к идее создать собственную марку корректирующего нижнего белья разнообразных расцветок.

«Я просто искала решение того факта, что я люблю носить корректирующее белье, но нет цветового тона, который подходил бы моему оттенку кожи, не говоря уже о большинстве моих друзей», — рассказала Ким, добавив, что она могла найти корректирующее белье только бледно-коричневого или черного цвета.

Чтобы эти вещи соответствовали ее тону кожи, Кардашьян применяла неожиданный лайфхак.