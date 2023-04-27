Муцениеце проказливо задрала ногу в лифте: лосины трещат на мощных бедрах (фото)

Агата Муцениеце продолжает радовать поклонников смелыми кадрами, даже в лифте, отправляясь на пробежку, актриса из фильма «Тобол» не прочь поразвлечь публику, пусть и у себя в stories микроблога. Представьте только, как бы удивились те счастливчики, попади они в один лифт с Муцениеце, особенно когда та выделывает такие финты. Бывшая жена Павла Прилучного закинула ногу в полушпагате, отчего ее тонкие лосины на мощных бедрах едва не затрещали в натяжении.

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