В белом платье в Белом доме: одетая в Chanel Джоли посетила торжественный обед Байдена

26 апреля актриса Анджелина Джоли появилась в Белом доме – на торжественном обеде в честь визита президента Южной Кореи и его жены. Пока американский лидер Джо Байден и первая леди США принимали важных гостей, звезда Голливуда тоже присутствовала вместе со своим старшим сыном Мэддоксом.

«Азиатско-американские отношения важны для семьи Анджелины, — рассказал изданию People источник, близкий к актрисе. - У нее и ее детей были тесные связи с этим регионом, включая Южную Корею, на протяжении многих лет. Мэддокс учился в университете Йонсей в Сеуле. Анджелина много раз посещала Южную Корею для своей гуманитарной деятельности и защиты интересов беженцев за последние два десятилетия, а также в качестве артиста. Анджелина и Мэддокс имеют честь присутствовать на этом государственном обеде».