«Продолжаю работать»: отмечающий 90-летие Леонид Рошаль рассказал о самочувствии после операции

27 апреля исполнилось 90 лет без преувеличения легендарному врачу — президенту НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, президент Национальной медицинской палаты Леониду Рошалю.

Однако в конце февраля стало известно, что знаменитый хирург был госпитализирован для операции по замене сустава. К счастью, процедура прошла хорошо, и в начале марта Леонид Михайлович приступил к реабилитации.

«Чувствую себя хорошо, — сказал Рошаль в юбилейном интервью для ТАСС. — Реабилитация проходит долго, медленно, постепенно. Я продолжаю работать, сейчас очень удобно — можно работать дистанционно, и дистанционно я работаю в полную силу».

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На вопрос о нынешнем состоянии российского здравоохранения доктор ответил, что ситуация «тяжеловатая», в 90-е годы отечественные врачи еще не то проходили. Как оптимист Рошаль верит, что все должно быть нормально.