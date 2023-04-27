Блиновскую могла подставить Собчак — а кто-то удивился?

В Сети пишут, что Еленой Блиновской правоохранительные органы тщательно заинтересовались после интервью так называемой журналистке Ксении Собчак. По некоторой информации, бывшая ведущая «Дома-2» могла специально подставить коуча.

Блиновскую задержали за неуплату налогов в особо крупном размере. Предполагается, что она задолжала государству около одного миллиарда рублей!

Инфоцыганка решила сбежать из России проверенным способом Собчак. Она вызвала машину с водителем и поехала к белорусской границе. Однако связи не помогли ей пересечь таможенный контроль, как ее завистнице ранее.

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